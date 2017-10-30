У Маріуполі чоловік утримував у заручниках власну дружину і 7-річну доньку

Інформація про інцидент надійшла на гарячу лінію 102 близько 10-ї ранку. Прибувши на місце події, поліцейські з вікна чули дитячі крики про допомогу. У заручниках агресивного маріупольця виявилися його дружина і дочка. Спроба умовити чоловіка випустити рідних не увінчався успіхом, і патрульні вирішили проникнути в квартиру на третьому поверсі з вулиці.

"Тоді як один екіпаж перебував біля вхідних дверей до квартири, другий контролював ситуацію з двору, поліцейські з третього екіпажу забралися на балкон першого поверху і продовжили підійматися вгору. Вже на третьму поверху, зі сторони балкону правоохоронцям вдалося потрапити всередину приміщення", - сказано в повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали 36-річного чоловіка і звільнили заручників. Для з'ясування обставин всіх учасників події доставлено до відділу поліції.

Нагадаємо, у Вірменії чоловік з ножем напав на дитячий садок і захопив у заручники дітей і співробітників.