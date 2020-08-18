В Мариуполе мужчина в шапке и с бородой Деда Мороза стрелял в охранника комбината

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85987 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127482 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107746 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127863 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101369 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102168 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Мариуполе мужчина в шапке и с бородой Деда Мороза стрелял в охранника комбината

В Мариуполе мужчина в шапке и с бородой Деда Мороза стрелял в охранника комбината

Киев  •  УНН

 • 20394 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Мариуполе мужчина в шапке и с бородой Деда Мороза произвел несколько выстрелов в охранника комбината и убежал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу центрального отдела ГУНП в Донецкой области.

"Полиция Мариуполя устанавливает личность злоумышленника, стрелявшего в охранника комбината. Неизвестный мужчина в шапке и искусственной бороде Деда Мороза совершил несколько выстрелов в 58-летнего мариупольца, который находился на работе. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 17 августа, в 11:29 часов на территории комбината в Кальмиусском районе.

"Неизвестный мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя 1962 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. В пострадавшего попало несколько пуль, он с травмами был госпитализирован в больницу. На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции. Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначено ряд экспертиз", - указано в сообщении.

Сообщается, что предварительная квалификация события - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Указано, что правонарушитель был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Также, на нем была искусственная борода и шапка Деда Мороза. Шапку было найдено неподалеку от места преступления.

Напомним, в нападении на синагогу в Мариуполе подозревают Юлия Цезаря.

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