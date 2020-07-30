У нападі на синагогу у Маріуполі підозрюють Юлія Цєзаря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В Маріуполі розшукують чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у нападі на працівника синагоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донеччини.
“Увага! Поліція розшукує підозрюваного у замаху на вбивство. Цєзар Юлій Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що центральним відділом поліції встановлюється місцезнаходження зловмисника, який вчинив замах на вбивство з хуліганських мотивів.
Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темне. Використовує одяг різного кольору. Волосся вибрите на скронях.
“Останній раз чоловіка бачили 29.07.2020 року поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом. Рухався у бік села Сопине з господарською сумкою у клітинку”, - зазначили у відділі комунікації.
Повідомляється, що чоловік може мати при собі ніж.
Нагадаємо, 28 липня у Маріуполі невідомий напав на охоронця синагоги.