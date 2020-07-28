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19 березня, 18:42 • 66895 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 114569 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 106600 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 121718 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 127492 перегляди

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Ексклюзив
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19 березня, 06:32 • 160173 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125042 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124069 перегляди

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У Маріуполі невідомий напав на охоронця синагоги

У Маріуполі невідомий напав на охоронця синагоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Невідомий чоловік завдав тілесні ушкодження охоронцю синагоги в Маріуполі на Донеччині. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Донецької області.

"У нас є повідомлення, що сьогодні невідомий чоловік наніс легкі тілесні ушкодження охоронцю (синагоги –ред.). Наразі його розшукують, встановлюємо всі обставини", - розповіли в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві засудили до 8,6 та 7,6 років позбавлення волі чоловіків, які здійснили розбійний напад на сторожа ресторану і заволоділи майном на 23 тис. грн.

Українські Національні Новини

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