У Маріуполі невідомий напав на охоронця синагоги

"У нас є повідомлення, що сьогодні невідомий чоловік наніс легкі тілесні ушкодження охоронцю (синагоги –ред.). Наразі його розшукують, встановлюємо всі обставини", - розповіли в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві засудили до 8,6 та 7,6 років позбавлення волі чоловіків, які здійснили розбійний напад на сторожа ресторану і заволоділи майном на 23 тис. грн.