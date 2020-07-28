В Мариуполе неизвестный напал на охранника синагоги
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Неизвестный мужчина нанес телесные повреждения охраннику синагоги в Мариуполе Донецкой области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
"У нас есть сообщение, что сегодня неизвестный мужчина нанес легкие телесные повреждения охраннику (синагоги - ред.). Сейчас его разыскивают, устанавливаем все обстоятельства", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, в Киеве приговорили к 8,6 и 7,6 годам лишения свободы мужчин, совершивших разбойное нападение на сторожа ресторана и завладевших имуществом на 23 тыс. грн.