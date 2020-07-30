В нападении на синагогу в Мариуполе подозревают Юлия Цезаря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Мариуполе разыскивают мужчину, которого обоснованно подозревают в нападении на работника синагоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"Внимание! Полиция разыскивает подозреваемого в покушении на убийство. Цезарь Юлий Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования", - говорится в сообщении.
Указано, что центральным отделом полиции устанавливается местонахождение злоумышленника, совершившего покушение на убийство из хулиганских побуждений.
Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Использует одежду разного цвета. Волосы выбриты на висках.
"Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону села Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку", - отметили в отделе коммуникации.
Сообщается, что мужчина может иметь при себе нож.
Напомним, 28 июля в Мариуполе неизвестный напал на охранника синагоги.