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В нападении на синагогу в Мариуполе подозревают Юлия Цезаря

В нападении на синагогу в Мариуполе подозревают Юлия Цезаря

Киев  •  УНН

 • 12693 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Мариуполе разыскивают мужчину, которого обоснованно подозревают в нападении на работника синагоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Внимание! Полиция разыскивает подозреваемого в покушении на убийство. Цезарь Юлий Ильич, 27.09.1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе. Злоумышленник скрывается от органов досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Указано, что центральным отделом полиции устанавливается местонахождение злоумышленника, совершившего покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Использует одежду разного цвета. Волосы выбриты на висках.

"Последний раз мужчину видели 29.07.2020 года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону села Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку", - отметили в отделе коммуникации.

Сообщается, что мужчина может иметь при себе нож.

Напомним, 28 июля в Мариуполе неизвестный напал на охранника синагоги.

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