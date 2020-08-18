У Маріуполі чоловік у шапці та з бородою Діда Мороза стріляв у охоронця комбінату
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Маріуполі чоловік у шапці та з бородою Діда Мороза здійснив кілька пострілів у охоронця комбінату і втік. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу центрального відділу ГУНП у Донецькій області.
"Поліція Маріуполя встановлює особу зловмисника, який стріляв у охоронця комбінату. Невідомий чоловік у шапці та штучній бороді Діда Мороза здійснив декілька пострілів у 58-річного маріупольця, який перебував на роботі. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення підозрюваного", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подія сталася 17 серпня, об 11:29 годині на території комбінату у Кальміуському районі.
"Невідомий чоловік здійснив 5 пострілів у бік місцевого мешканця 1962 року народження, після чого втік з місця події. У постраждалого влучило декілька куль, із травмами його госпіталізували до лікарні. На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції. Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази. Призначено ряд експертиз", - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що попередня кваліфікація події – ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (Замах на умисне вбивство).
Вказано, що правопорушник був одягнений у штани сірого кольору, спортивну кофту синього кольору та мав при собі пакет темних кольорів з малюнком жовтих квітів у вазі. Також, на ньому була штучна борода та шапка Діда Мороза. Шапку було знайдено неподалік місця злочину.
Нагадаємо, у нападі на синагогу у Маріуполі підозрюють Юлія Цєзаря.