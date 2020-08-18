У Маріуполі чоловік у шапці та з бородою Діда Мороза стріляв у охоронця комбінату

ukru
18:42 • 35445 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 74747 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 85125 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111535 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118222 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116317 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151351 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124991 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124707 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123868 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 24487 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 27450 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 33369 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 27429 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 29160 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78621 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102180 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82914 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151349 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117077 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51033 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58427 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107697 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125975 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125388 перегляди
Актуальне
У Маріуполі чоловік у шапці та з бородою Діда Мороза стріляв у охоронця комбінату

У Маріуполі чоловік у шапці та з бородою Діда Мороза стріляв у охоронця комбінату

Київ • УНН

 • 20397 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Маріуполі чоловік у шапці та з бородою Діда Мороза здійснив кілька пострілів у охоронця комбінату і втік. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу центрального відділу ГУНП у Донецькій області.

"Поліція Маріуполя встановлює особу зловмисника, який стріляв у охоронця комбінату. Невідомий чоловік у шапці та штучній бороді Діда Мороза здійснив декілька пострілів у 58-річного маріупольця, який перебував на роботі. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення підозрюваного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася 17 серпня, об 11:29 годині на території комбінату у Кальміуському районі.

"Невідомий чоловік здійснив 5 пострілів у бік місцевого мешканця 1962 року народження, після чого втік з місця події. У постраждалого влучило декілька куль, із травмами його госпіталізували до лікарні. На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції. Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази. Призначено ряд експертиз", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що попередня кваліфікація події – ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (Замах на умисне вбивство).

Вказано, що правопорушник був одягнений у штани сірого кольору, спортивну кофту синього кольору та мав при собі пакет темних кольорів з малюнком жовтих квітів у вазі. Також, на ньому була штучна борода та шапка Діда Мороза. Шапку було знайдено неподалік місця злочину.

Нагадаємо, у нападі на синагогу у Маріуполі підозрюють Юлія Цєзаря.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11