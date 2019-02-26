В Мариуполе возле многоэтажного дома обнаружили мину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В городе Мариуполь на улице Троицкая вблизи девятиэтажного жилого дома обнаружили противотанковую мину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Донецкой области.
"26 февраля в 09:07 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что возле одного из домов на ул. Троицкая в Мариуполе Донецкой области находится подозрительный предмет. На место происшествия немедленно выехали специалисты ГСЧС для идентификации находки. Прибывшие на место происшествия, выяснили, что примерно в трех метрах от 9-ти этажного жилого дома находится противотанковая мина. Немедленно были вызваны пиротехнические расчеты Главного управления и представители Национальной полиции", - говорится в сообщении.
Была проведена эвакуация граждан. Пиротехники изъяли мину, она будет уничтожена установленным способом.
Напомним, в озере возле улицы Якубовского в Голосеевском районе Киева нашли мину времен Второй мировой войны.