У Маріуполі біля багатоповерхового будинку виявили міну

“26 лютого о 09:07 на телефон Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що поблизу одного з будинків на вул. Троїцька у м. Маріуполь Донецької області знаходиться підозрілий предмет. На місце події негайно виїхали фахівці ДСНС для ідентифікації знахідки. Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що приблизно в трьох метрах від 9-ти поверхового житлового будинку знаходиться протитанкова міна. Негайно були викликані піротехнічні розрахунки Головного управління та представники Національної поліції”, — йдеться у повідомленні.

Було проведено евакуацію громадян. Піротехніки вилучили міну, вона буде знищена встановленим способом.

Нагадаємо, в озері біля вулиці Якубовського у Голосіївському районі Києва знайшли міну часів Другої світової війни.



