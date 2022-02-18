В Малави обнаружили полиомиелит, первый за последние 5 лет случай в Африке

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Малави объявила о вспышке полиомиелита после того, как у маленького ребенка в столице Лилонгве было выявлено случай дикого полиомиелита, что стало первым случаем дикого полиомиелита в Африке за более чем пять лет, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет УНН.