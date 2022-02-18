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В Малави обнаружили полиомиелит, первый за последние 5 лет случай в Африке

В Малави обнаружили полиомиелит, первый за последние 5 лет случай в Африке

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Малави объявила о вспышке полиомиелита после того, как у маленького ребенка в столице Лилонгве было выявлено случай дикого полиомиелита, что стало первым случаем дикого полиомиелита в Африке за более чем пять лет, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет УНН.

Детали

Лабораторный анализ показал, что штамм, обнаруженный в Малави, связан с штаммом, который циркулирует в Пакистане, где он все еще является эндемичным, говорится в заявлении ВОЗ.

Цитата

“Как случай импортируемого случае полієміту из Пакистана, это выявление не влияет на статус сертификации дикого полиомиелита в африканском регионе”, — заявила ВОЗ.

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита сообщила, что случай в Малави был у трехлетней девочки, у которой в ноябре прошлого года начался паралич.

Секвенирование вируса, проведенное в феврале, подтвердило, что он является диким полиовирусом 1 типа (WPV1).

“Выявление WPV1 за пределами двух других эндемичных стран мира, Пакистана и Афганистана, вызывает серьезную обеспокоенность и подчеркивает важность определения приоритетности мероприятий по иммунизации полиомиелита”, — говорится в Глобальной инициативе по ликвидации полиомиелита.

В ВОЗ заявили, что африканский континент смог быстро реагировать из-за высокого уровня наблюдения.

" Последний случай дикого полиовируса в Африке был обнаружен на севере Нигерии в 2016 году, а во всем мире было всего пять случаев в 2021 году. Любой случай дикого полиовируса является важным событием, и мы мобилизуем все ресурсы для поддержки ответа страны”, — сказал Моджиром. Ндутабе, координатор по полиомиелиту в региональном бюро ВОЗ для Африки.

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