У Малаві виявили поліомієліт, перший за останні 5 років випадок в Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Малаві оголосила спалах поліомієліту після того, як у маленької дитини в столиці Лілонгве було виявлено випадок дикого поліомієліту, що стало першим випадком дикого поліомієліту в Африці за більш ніж п’ять років, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), пише УНН.
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Лабораторний аналіз показав, що штам, виявлений в Малаві, пов’язаний з штамом, який циркулює в Пакистані, де він все ще є ендемічним, йдеться у заяві ВООЗ.
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“Як випадок імпортованого випадку полієміту з Пакистану, це виявлення не впливає на статус сертифікації дикого поліомієліту в африканському регіоні”, — заявила ВООЗ.
Глобальна ініціатива з ліквідації поліомієліту повідомила, що випадок у Малаві був у трирічної дівчинки, у якої в листопаді минулого року почався параліч.
Секвенування вірусу, проведене в лютому, підтвердило, що він є диким поліовірусом 1 типу (WPV1).
“Виявлення WPV1 за межами двох інших ендемічних країн світу, Пакистану та Афганістану, викликає серйозне занепокоєння та підкреслює важливість визначення пріоритетності заходів з імунізації поліомієліту”, — йдеться у Глобальній ініціативі з ліквідації поліомієліту.
У ВООЗ заявили, що африканський континент зміг швидко реагувати через високий рівень спостереження.
“Останній випадок дикого поліовірусу в Африці був виявлений на півночі Нігерії у 2016 році, а в усьому світі було лише п’ять випадків у 2021 році. Будь-який випадок дикого поліовірусу є важливою подією, і ми мобілізуємо всі ресурси для підтримки відповіді країни”, — сказав Моджіром. Ндутабе, координатор по поліомієліту в регіональному бюро ВООЗ для Африки.
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