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У Малаві виявили поліомієліт, перший за останні 5 років випадок в Африці

У Малаві виявили поліомієліт, перший за останні 5 років випадок в Африці

Київ • УНН

 • 28252 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Малаві оголосила спалах поліомієліту після того, як у маленької дитини в столиці Лілонгве було виявлено випадок дикого поліомієліту, що стало першим випадком дикого поліомієліту в Африці за більш ніж п’ять років, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), пише УНН.

Деталі

Лабораторний аналіз показав, що штам, виявлений в Малаві, пов’язаний з штамом, який циркулює в Пакистані, де він все ще є ендемічним, йдеться у заяві ВООЗ.

Цитата

“Як випадок імпортованого випадку полієміту з Пакистану, це виявлення не впливає на статус сертифікації дикого поліомієліту в африканському регіоні”, — заявила ВООЗ.

Глобальна ініціатива з ліквідації поліомієліту повідомила, що випадок у Малаві був у трирічної дівчинки, у якої в листопаді минулого року почався параліч.

Секвенування вірусу, проведене в лютому, підтвердило, що він є диким поліовірусом 1 типу (WPV1).

“Виявлення WPV1 за межами двох інших ендемічних країн світу, Пакистану та Афганістану, викликає серйозне занепокоєння та підкреслює важливість визначення пріоритетності заходів з імунізації поліомієліту”, — йдеться у Глобальній ініціативі з ліквідації поліомієліту.

У ВООЗ заявили, що африканський континент зміг швидко реагувати через високий рівень спостереження.

“Останній випадок дикого поліовірусу в Африці був виявлений на півночі Нігерії у 2016 році, а в усьому світі було лише п’ять випадків у 2021 році. Будь-який випадок дикого поліовірусу є важливою подією, і ми мобілізуємо всі ресурси для підтримки відповіді країни”, — сказав Моджіром. Ндутабе, координатор по поліомієліту в регіональному бюро ВООЗ для Африки.

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