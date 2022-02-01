В Україні почали вакцинувати дітей проти поліомієліту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні в Україні розпочався перший етап кампанії з вакцинації дітей проти поліомієліту. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МОЗ.
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Як зазначили, вакцинуватимуть дітей віком від 6 місяців до 6 років (5 років 11 місяців 29 днів), які пропустили одну чи більше потрібних за віком доз щеплення.
"Для надолуження пропущених щеплень слід звернутися до педіатра або сімейного лікаря", — повідомило МОЗ.
Для першого етапу кампанії використовуватимуть інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ) французького виробництва. Вона містить неживі віруси поліо усіх трьох типів. Вакцина ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів інфекції у разі потрапляння поліовірусу до центральної нервової системи і у такий спосіб захищає від паралічу.
Вакцину вводять внутрішньом’язово у передню поверхню стегна або в дельтоподібний м’яз руки.
Щеплення проти поліомієліту внесено у перелік обов’язкових щеплень (ст. 12 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб"). Їх можна ввести безоплатно у сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, який має договір із Національною службою охорони здоров'я України.
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