У Мадуро обвинили США в похищении 30 млрд долл. на зарубежных счетах Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр коммуникаций, туризма и культуры Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу заявил, что за последние два месяца с зарубежных счетов страны было похищено более 30 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венесуэльский государственный телеканал VTV.
"За последние два месяца было похищено более 30 млрд долларов", - объявил министр на пресс-конференции в субботу.
По данным чиновника, кража венесуэльских средств осуществляется по указанию Вашингтона.
"Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации Трампа", - подчеркнул он.
Напомним, введенные США санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его дочерних структур затронут почти 24 млн клиентов в 30-миллионой стране.