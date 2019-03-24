У Мадуро обвинили США в похищении 30 млрд долл. на зарубежных счетах Венесуэлы

"За последние два месяца было похищено более 30 млрд долларов", - объявил министр на пресс-конференции в субботу.

По данным чиновника, кража венесуэльских средств осуществляется по указанию Вашингтона.

"Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации Трампа", - подчеркнул он.

Напомним, введенные США санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его дочерних структур затронут почти 24 млн клиентов в 30-миллионой стране.