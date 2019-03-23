МИД Венесуэлы: санкции США против банка BANDES коснутся 24 млн клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Введенные США санкции против Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES) и его дочерних структур затронут почти 24 млн клиентов в 30-миллионой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД Венесуэлы.
"Эта незаконная принудительная мера затрагивает более 23 950 280 клиентов (частных лиц, а также государственных и частных компаний) в пределах Венесуэлы", - отмечается в заявлении.
В связи с этим правительство Венесуэлы приняло решение осудить "объявленные правительством Дональда Трампа односторонние, принудительные, произвольные и незаконные меры, которые оказывают влияние на Банк экономического и социального развития Венесуэлы и четыре важных венесуэльских финансовых учреждения".
Напомним, 22 марта Минфин США после ареста Роберто Марреро, секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, ввел санкции в отношении банка BANDES, находящегося в Уругвае банка Banco Bandes Uruguay, венесуэльских банков Banco Bicentenario del Pueblo и Banco de Venezuela и расположенного в Боливии банка Banco Prodem S.A.