МИД Венесуэлы: санкции США против банка BANDES коснутся 24 млн клиентов

"Эта незаконная принудительная мера затрагивает более 23 950 280 клиентов (частных лиц, а также государственных и частных компаний) в пределах Венесуэлы", - отмечается в заявлении.

В связи с этим правительство Венесуэлы приняло решение осудить "объявленные правительством Дональда Трампа односторонние, принудительные, произвольные и незаконные меры, которые оказывают влияние на Банк экономического и социального развития Венесуэлы и четыре важных венесуэльских финансовых учреждения".

Напомним, 22 марта Минфин США после ареста Роберто Марреро, секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, ввел санкции в отношении банка BANDES, находящегося в Уругвае банка Banco Bandes Uruguay, венесуэльских банков Banco Bicentenario del Pueblo и Banco de Venezuela и расположенного в Боливии банка Banco Prodem S.A.