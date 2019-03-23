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МЗС Венесуели: санкції США проти банку BANDES торкнуться 24 млн клієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Введені США санкції проти Банку економічного і соціального розвитку Венесуели (BANDES) і його дочірніх структур торкнуться майже 24 млн клієнтів в 30-мільйонній країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву МЗС Венесуели.

МЗС Венесуели: санкції США проти банку BANDES торкнуться 24 млн клієнтів

"Цей незаконний примусовий захід впливає на понад 23 950 280 клієнтів (приватних осіб, а також державних і приватних компаній) в межах Венесуели", - наголошується в заяві.

У зв'язку з цим уряд Венесуели прийняв рішення засудити "оголошені урядом Дональда Трампа односторонні, примусові, довільні і незаконні заходи, які впливають на Банк економічного і соціального розвитку Венесуели і на чотири важливі венесуельські фінансові установи".

Нагадаємо, 22 березня Мінфін США після арешту Роберто Марреро, секретаря лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, ввів санкції щодо банку BANDES, банку Banco Bandes Uruguay (Уругвай), венесуельських банків Banco Bicentenario del Pueblo і Banco de Venezuela і розташованого в Болівії банку Banco Prodem SA.

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