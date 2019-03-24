У Мадуро звинуватили США у викраденні 30 млрд дол. на зарубіжних рахунках Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр комунікацій, туризму і культури Венесуели Хорхе Родрігес в суботу заявив, що за останні два місяці з зарубіжних рахунків країни було викрадено понад 30 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на венесуельський державний телеканал VTV.
"За останні два місяці було викрадено понад 30 млрд доларів", - оголосив міністр на прес-конференції в суботу.
За даними чиновника, крадіжка венесуельських засобів здійснюється за вказівкою Вашингтона.
"Відбувається вивезення активів, які Венесуела має в різних банках. Все це здійснюється за наказом адміністрації Трампа", - підкреслив він.
Нагадаємо, введені США санкції проти Банку економічного і соціального розвитку Венесуели (BANDES) і його дочірніх структур торкнуться майже 24 млн клієнтів в 30-мільйонній країні.