В Мадриде произошли столкновения между полицией и фанатами "Тоттенхэма"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Конфликтные сцены в Мадриде, где 50 фанатов “Шпор”, которые вступили в столкновения с мадридской полицией накануне финала Лиги чемпионов, попали в соцсети, пишет УНН со ссылкой на британское издание Daily Mail.
В социальных сетях появились кадры, показывающие, как фанаты “Тоттенхэма” вступают в схватку с полицией испанской столицы, накануне финала Лиги чемпионов.
Радостные ожидания английского финала против “Ливерпуля” в Мадриде были омрачены конфликтными сценами в пятницу вечером.
На видео, которое было размещено на аккаунте фанатов “Тоттенхэма” COYS NEWS, полиция зачищает вход в бар дубинками перед тем, как один из фанов, который выпивал за пределами ресторана, оказывается поваленным офицером.
Напоминаем, сегодня в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов.