У Мадриді сталися сутички між поліцією та фанами "Тоттенхема"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Конфліктні сцени в Мадриді, де 50 фанатів “Шпор”, які вступили у сутичку з мадридською поліцією напередодні фіналу Ліги чемпіонів, потрапили в соцмережі, пише УНН з посиланням на британське видання Daily Mail.
У соціальних мережах з’явилися кадри, що показують, як фанати “Тоттенхема” вступають у сутичку з поліцією іспанської столиці, напередодні фіналу Ліги чемпіонів.
Радісні очікування англійського фіналу проти “Ліверпуля” в Мадриді були затьмарені конфліктними сценами в п’ятницю ввечері.
На відео, яке було розміщено на акаунті фанатів “Тоттенхема” COYS NEWS, поліція зачищає вхід в бар кийками перед тим, як один з фанів, який випивав за межами ресторану, виявляється поваленим офіцером.
Нагадуємо, сьогодні в Мадриді відбудеться фінал Ліги чемпіонів.