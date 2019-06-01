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У Мадриді сталися сутички між поліцією та фанами "Тоттенхема"

У Мадриді сталися сутички між поліцією та фанами "Тоттенхема"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Конфліктні сцени в Мадриді, де 50 фанатів “Шпор”, які вступили у сутичку з мадридською поліцією напередодні фіналу Ліги чемпіонів, потрапили в соцмережі, пише УНН з посиланням на британське видання Daily Mail.

У соціальних мережах з’явилися кадри, що показують, як фанати “Тоттенхема” вступають у сутичку з поліцією іспанської столиці, напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Радісні очікування англійського фіналу проти “Ліверпуля” в Мадриді були затьмарені конфліктними сценами в п’ятницю ввечері.

На відео, яке було розміщено на акаунті фанатів “Тоттенхема” COYS NEWS, поліція зачищає вхід в бар кийками перед тим, як один з фанів, який випивав за межами ресторану, виявляється поваленим офіцером.

Нагадуємо, сьогодні в Мадриді відбудеться фінал Ліги чемпіонів.

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