В феврале в Украине подешевели одежда и обувь
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В феврале в Украине подешевели одежда и обувь, а также цены на транспорт, тогда как тарифы на коммунальные услуги и на проезд в железнодорожном транспорте подорожали. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
По данным Госстата, на потребительском рынке в феврале цены на одежду и обувь подешевели на 3,5%, в частности, обувь - на 3,7%, одежда - на 3,3%.
Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошло за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,8%, горячую воду, отопление - на 1,5%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%, канализацию - на 1,1%.
Снижение цен на транспорт в целом на 0,1% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 2,0% и автомобилей на 0,6%. Вместе с тем на 5,1% и 2,0% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.
Напомним, в первый месяц 2019 году в Украине повысились тарифы на отопление, горячую и холодную воду, канализацию, телефонные услуги.
АО "Укрзализныця" приняла решение о повышении цен на услуги для пассажиров в поездах из-за роста составляющих для обеспечения пассажиров, в том числе материалов, топлива и электроэнергии.