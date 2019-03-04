НБУ назвав тарифи, які підвищилися на початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У перший місяць 2019 року в Україні підвищилися тарифи на опалення, гарячу та холодну воду, каналізацію, телефонні послуги. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.
"Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшилися (до 18,7% р/р порівняно з 18,0% р/р у грудні 2018 року). У січні очікувано підвищилися тарифи на опалення, постачання гарячої та холодної води, каналізацію, телефонні послуги та збільшилися акцизи на тютюнові вироби", - повідомили у НБУ.
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Крім того вказано, що прискорилося зростання вартості проїзду в залізничному транспорті (до 20,8% р/р) - "передусім унаслідок зростання цін на додаткові послуги".
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Темпи зростання цін на хліб та алкогольні напої, за даними НБУ, залишилися незмінними (відповідно 14,1% р/р та 10,1% р/р).
Нагадаємо, в Україні подорожчали горілка, ковбаса та сало.