НБУ назвав тарифи, які підвищилися на початку року

"Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшилися (до 18,7% р/р порівняно з 18,0% р/р у грудні 2018 року). У січні очікувано підвищилися тарифи на опалення, постачання гарячої та холодної води, каналізацію, телефонні послуги та збільшилися акцизи на тютюнові вироби", - повідомили у НБУ.

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Крім того вказано, що прискорилося зростання вартості проїзду в залізничному транспорті (до 20,8% р/р) - "передусім унаслідок зростання цін на додаткові послуги".

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Темпи зростання цін на хліб та алкогольні напої, за даними НБУ, залишилися незмінними (відповідно 14,1% р/р та 10,1% р/р).

Нагадаємо, в Україні подорожчали горілка, ковбаса та сало.