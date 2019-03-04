НБУ назвал тарифы, которые повысились в начале года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В первый месяц 2019 года в Украине повысились тарифы на отопление, горячую и холодную воду, канализацию, телефонные услуги. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, передает УНН.
"Темпы роста административно регулируемых цен увеличились (до 18,7% г/г по сравнению с 18,0% г/г в декабре 2018 года). В январе ожидаемо повысились тарифы на отопление, снабжение горячей и холодной воды, канализацию, телефонные услуги и увеличились акцизы на табачные изделия", - сообщили в НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НКРЭКУ получила разрешение на проверку 20 облгазов из-за платежек за газ
Кроме того указано, что ускорился рост стоимости проезда в железнодорожном транспорте (до 20,8% г/г) - "прежде всего вследствие роста цен на дополнительные услуги".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укрзализныця" существенно подняла оплату за постель и чай в поездах
Темпы роста цен на хлеб и алкогольные напитки, по данным НБУ, остались неизменными (соответственно 14,1% г/г и 10,1% г/г).
Напомним, в Украине подорожали водка, колбаса и сало.