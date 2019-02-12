НБУ: ріст регульованих цін пришвидшився до 18,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Темпи зростання адміністративно регульованих цін у січні пришвидшилися до 18,7% (рік до року). Про це йдеться у коментарі Національного банку України щодо рівня інфляції в січні 2019 року, передає УНН.
"Темпи зростання адміністративно регульованих цін очікувано збільшилися (до 18,7% р/р)", - повідомили у НБУ.
За даними Нацбанку, у січні підвищилися тарифи на опалення, постачання гарячої та холодної води, каналізацію, телефонні послуги, збільшилися акцизи на тютюнові вироби.
Також вказано, що прискорилося зростання вартості проїзду в залізничному транспорті через подорожчання додаткових послуг.
Водночас річні темпи зростання цін на хліб та алкогольні напої залишилися незмінними, додали у НБУ.
При цьому у НБУ нагадали, що за даними Держстату, у січні 2019 року споживча інфляція сповільнилася до 9,2% з 9,8% р/р у грудні 2018 року. У місячному вимірі ціни зросли на 1,0%.
"Фактичний показник інфляції в січні практично відповідав траєкторії прогнозу", - зазначили у НБУ.