НБУ: рост регулируемых цен ускорился до 18,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Темпы роста административно регулируемых цен в январе ускорились до 18,7% (год к году). Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно уровня инфляции в январе 2019 года, передает УНН.
"Темпы роста административно регулируемых цен ожидаемо увеличились (до 18,7% г/г)", - сообщили в НБУ.
По данным Нацбанка, в январе повысились тарифы на отопление, снабжение горячей и холодной воды, канализацию, телефонные услуги, увеличились акцизы на табачные изделия.
Также указано, что ускорился рост стоимости проезда в железнодорожном транспорте из-за подорожания дополнительных услуг.
В то же время годовые темпы роста цен на хлеб и алкогольные напитки остались неизменными, добавили в НБУ.
При этом в НБУ напомнили, что по данным Госстата, в январе 2019 года потребительская инфляция замедлилась до 9,2% с 9,8% г/г в декабре 2018 года. В месячном измерении цены выросли на 1,0%.
"Фактический показатель инфляции в январе практически соответствовал траектории прогноза", - отметили в НБУ.