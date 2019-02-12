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НБУ: рост регулируемых цен ускорился до 18,7%

НБУ: рост регулируемых цен ускорился до 18,7%

Киев  •  УНН

 • 14140 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Темпы роста административно регулируемых цен в январе ускорились до 18,7% (год к году). Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно уровня инфляции в январе 2019 года, передает УНН.

"Темпы роста административно регулируемых цен ожидаемо увеличились (до 18,7% г/г)", - сообщили в НБУ.

По данным Нацбанка, в январе повысились тарифы на отопление, снабжение горячей и холодной воды, канализацию, телефонные услуги, увеличились акцизы на табачные изделия.

Также указано, что ускорился рост стоимости проезда в железнодорожном транспорте из-за подорожания дополнительных услуг.

В то же время годовые темпы роста цен на хлеб и алкогольные напитки остались неизменными, добавили в НБУ.

При этом в НБУ напомнили, что по данным Госстата, в январе 2019 года потребительская инфляция замедлилась до 9,2% с 9,8% г/г в декабре 2018 года. В месячном измерении цены выросли на 1,0%.

"Фактический показатель инфляции в январе практически соответствовал траектории прогноза", - отметили в НБУ.

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