КИЇВ. 7 березня. УНН. У лютому в Україні подешевшали одяг і взуття, а також ціни на транспорт, тоді як тарифи на комунальні послуги і на проїзд у залізничному транспорті подорожчали. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.