У лютому в Україні подешевшали одяг і взуття
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У лютому в Україні подешевшали одяг і взуття, а також ціни на транспорт, тоді як тарифи на комунальні послуги і на проїзд у залізничному транспорті подорожчали. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, на споживчому ринку в лютому ціни на одяг і взуття подешевшали на 3,5%, зокрема, взуття — на 3,7%, одяг — на 3,3%.
Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 1,8%, гарячу воду, опалення — на 1,5%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 1,2%, каналізацію — на 1,1%.
Зниження цін на транспорт у цілому на 0,1% в основному спричинено здешевленням палива та мастил на 2,0% та автомобілів на 0,6%. Разом з тим на 5,1% та 2,0% подорожчав проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті.
Нагадаємо, у перший місяць 2019 року в Україні підвищилися тарифи на опалення, гарячу та холодну воду, каналізацію, телефонні послуги.
АТ “Укрзалізниця” прийняла рішення про підвищення цін на послуги для пасажирів у потягах через зростання складових для забезпечення пасажирів, зокрема матеріалів, палива й електроенергії.