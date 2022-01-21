Во Львове снова эвакуируют учеников из-за сообщения о заминировании всех школ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Во Львове проходит эвакуация учеников из-за сообщения о заминировании всех школ. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Львовского городского совета.
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“Мы действуем по протоколу. Классные руководители информируют родителей, детей эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Помещения — на этажах, внутри и снаружи — соответствующие службы обследуют на наличие неизвестных предметов и взрывоопасных материалов”, — цитирует пресс-служба руководительницу управления образования Лесю Васюту.
Дополнения
По Украине на прошлой и на этой неделе "прокатилась" волна минирований в разных регионах. Преимущественно сообщалось о "заминировании" школ. Киев снова сегодня сообщил о "минировании" школ. Полиция проводит тщательную проверку всех школ города.
20 января в Киеве сообщили о “заминировании” Офиса Президента Украины. Однако правоохранители не обнаружили в здании взрывоопасных веществ и предметов.