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15 марта, 19:03 • 107533 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145468 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124872 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118288 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105593 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101850 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94617 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Во Львове снова эвакуируют учеников из-за сообщения о заминировании всех школ

Во Львове снова эвакуируют учеников из-за сообщения о заминировании всех школ

Киев • УНН

 • 12604 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Во Львове проходит эвакуация учеников из-за сообщения о заминировании всех школ. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Львовского городского совета.

Цитата:

“Мы действуем по протоколу. Классные руководители информируют родителей, детей эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Помещения — на этажах, внутри и снаружи — соответствующие службы обследуют на наличие неизвестных предметов и взрывоопасных материалов”, — цитирует пресс-служба руководительницу управления образования Лесю Васюту.

Дополнения

По Украине на прошлой и на этой неделе "прокатилась" волна минирований в разных регионах. Преимущественно сообщалось о "заминировании" школ. Киев снова сегодня сообщил о "минировании" школ. Полиция проводит тщательную проверку всех школ города.

20 января в Киеве сообщили о “заминировании” Офиса Президента Украины. Однако правоохранители не обнаружили в здании взрывоопасных веществ и предметов.

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