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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

У Львові знову евакуюють учнів через повідомлення про замінування усіх шкіл

У Львові знову евакуюють учнів через повідомлення про замінування усіх шкіл

Київ • УНН

 • 12606 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У Львові відбувається евакуація учнів через повідомлення про замінування усіх шкіл. Про це інформує УНН з посиланням на дані Львівської міської ради.

Цитата:

“Ми діємо за протоколом. Класні керівники інформують батьків, дітей евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Приміщення — на поверхах, всередині та ззовні — відповідні служби обстежують на наявність невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів”, — цитує пресслужба керівницю управління освіти Лесю Васюту.

Доповнення

Україною минулого і цього тижня “прокотилася” хвиля мінувань у різних регіонах. Переважно повідомлялося про “замінування” шкіл. Київ знову сьогодні повідомив про "замінування" шкіл. Поліція проводить ретельну перевірку усіх шкіл міста.

20 січня у Києві повідомили про “замінування” Офісу Президента України. Проте правоохоронці не виявили в будівлі вибухонебезпечних речовин та предметів.

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