У Львові знову евакуюють учнів через повідомлення про замінування усіх шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Львові відбувається евакуація учнів через повідомлення про замінування усіх шкіл. Про це інформує УНН з посиланням на дані Львівської міської ради.
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“Ми діємо за протоколом. Класні керівники інформують батьків, дітей евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Приміщення — на поверхах, всередині та ззовні — відповідні служби обстежують на наявність невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів”, — цитує пресслужба керівницю управління освіти Лесю Васюту.
Доповнення
Україною минулого і цього тижня “прокотилася” хвиля мінувань у різних регіонах. Переважно повідомлялося про “замінування” шкіл. Київ знову сьогодні повідомив про "замінування" шкіл. Поліція проводить ретельну перевірку усіх шкіл міста.
20 січня у Києві повідомили про “замінування” Офісу Президента України. Проте правоохоронці не виявили в будівлі вибухонебезпечних речовин та предметів.