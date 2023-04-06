Во Львове сносят незаконно установленный храм УПЦ МП

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"Община ПЦУ проводит благоустройство территории, убирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата на Сыхове. На одном из фото - отец от ПЦУ, собственно после молитвы и благословения которого работы начали", - написал он.

Детали

Зубач подчеркнул, что демонтаж проходит согласно закону, правоохранители на месте обеспечивают порядок.

"Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому на самом деле не нужны", - добавил он.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий выложил на своей странице в Telegram видео, на котором сносят здание, которое подписал: "Последний форпост московской церкви во Львове. Демонтаж на Сыхове"

Как сообщает Zahid.net, деревянная церковь святого равноапостольного князя Владимира Украинской православной церкви (УПЦ МП) расположена на проспекте Красной Калины, 89 во Львове. Ее неоднократно пытались демонтировать из-за сомнительной законности возведения, несколько раз в храме возникали пожары, которые прихожане и настоятель церкви называли поджогом, добавляет издание.

Ранее религиозная община проголосовала за переход в ПЦУ, а городской совет передал земельный участок под самостроем под строительство кафедрального собора.

Напомним

Община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП 5 апреля проголосовала за переход в Православную церковь Украины.