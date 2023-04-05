Цитата

«Громада Свято-Георгієвського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід в Православну церкву України. В храмі звучить Слово Боже українською мовою», - написав Бойко у Facebook.

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що громада львівського собору УПЦ МП проголосувала за перехід у ПЦУ.

«Мені дуже приємно, що на вулиці Героя України Тараса Бобанича нарешті ми маємо Православну церкву України. Звичайно, що юридично процес ще триває, але сьогодні громада зібралася й чітко сказала, що вони належать до Православної церкви. Мені б дуже хотілося, щоб на місці цього храму постав новий Гарнізонний храм Православної церкви України», - розповів Козицький.

Доповнення

Раніше Максим Козицький повідомляв, що у церкві на вулиці Тараса Бобанича у Львові громада збиралась для ухвалення рішення про перехід храму у ПЦУ.