У церкві у Львові громада зібралася для ухвалення рішення про перехід у ПЦУ - голова ОВА

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"Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ", - написав Козицький.

Нагадаємо

Парафія собору УПЦ МП у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ.