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У церкві у Львові громада зібралася для ухвалення рішення про перехід у ПЦУ - голова ОВА

У церкві у Львові громада зібралася для ухвалення рішення про перехід у ПЦУ - голова ОВА

Київ • УНН

 • 807401 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У церкві на вулиці Тараса Бобанича у Львові громада зібралася для ухвалення рішення про перехід храму у ПЦУ. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ", - написав Козицький.

Нагадаємо

Парафія собору УПЦ МП у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ.

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