В церкви во Львове община собралась для принятия решения о переходе в ПЦУ - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В церкви на улице Тараса Бобанича во Львове община собралась для принятия решения о переходе храма в ПЦУ. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
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"Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", - написал Козицкий.
Напомним
Приход собора УПЦ МП в Хмельницком, где избили военного, перешел в ПЦУ.