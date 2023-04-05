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В церкви во Львове община собралась для принятия решения о переходе в ПЦУ - глава ОВА

Киев • УНН

 • 807400 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В церкви на улице Тараса Бобанича во Львове община собралась для принятия решения о переходе храма в ПЦУ. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", - написал Козицкий.

Напомним

Приход собора УПЦ МП в Хмельницком, где избили военного, перешел в ПЦУ.

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