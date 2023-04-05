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Община львовского собора УПЦ МП проголосовала за переход в ПЦУ

Община львовского собора УПЦ МП проголосовала за переход в ПЦУ

Киев • УНН

 • 726164 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Об этом сообщил директор департамента гуманитарной политики во Львовском городском совете Евгений Бойко, передает УНН.

Цитата

«Община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины. В храме звучит Слово Божье на украинском языке», - написал Бойко в Facebook.

Детали

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что община львовского собора УПЦ МП проголосовала за переход в ПЦУ.

«Мне очень приятно, что на улице Героя Украины Тараса Бобанича наконец-то мы имеем Православную церковь Украины. Конечно, юридически процесс еще продолжается, но сегодня община собралась и четко сказала, что они принадлежат к Православной церкви. Мне бы очень хотелось, чтобы на месте этого храма появился новый Гарнизонный храм Православной церкви Украины», - рассказал Козицкий.

Дополнение

Ранее Максим Козицкий сообщал, что в церкви на улице Тараса Бобанича во Львове община собиралась для принятия решения о переходе храма в ПЦУ.

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