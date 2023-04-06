У Львові зносять незаконно встановлений храм УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Громада Православної церкви України (ПЦУ) розпочала демонтаж дерев’яної церкви рівноапостольного князя Володимира, яку незаконно встановила УПЦ московського патріархату. Про це повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач у Facebook, передає УНН.
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"Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові. На одному з фото - отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали", - написав він.
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Зубач наголосив, що демонтаж проходить згідно з законом, правоохоронці на місці забезпечують порядок.
"Сподіваємося, обійдеться без провокацій. Вони нікому насправді не потрібні", - додав він.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький виклав на своїй сторінці у Telegram відео, на якому зносять будівлю, яке підписав: "Останній форпост мocковcькoї церкви у Львові. Демонтаж на Сихові".
Як повідомляє Zahid.net, дерев’яна церква святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви (УПЦ МП) розташована на проспекті Червоної Калини, 89 у Львові. Його неодноразово намагалися демонтувати через сумнівну законність зведення, кілька разів у храмі виникали пожежі, які парафіяни та настоятель церкви називали підпалом, додає видання.
Раніше релігійна громада проголосувала за перехід до ПЦУ, а міська рада передала земельну ділянку під самобудом під будівництво кафедрального собору.
Нагадаємо
Громада Свято-Георгієвського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП 5 квітня проголосувала за перехід в Православну церкву України.