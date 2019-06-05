Во Львове женщина выпала с 5-го этажа и погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Во Львове в результате падения с 5-го этажа погибла женщина, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"5 июня в 03.49 ч. во Львове на ул. Яворницкого (Железнодорожный район) с высоты 5-го этажа выпала женщина, 1974 года рождения", - говорится в сообщении.
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Женщина погибла до приезда кареты скорой помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.