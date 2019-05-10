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7 марта, 15:45 • 103504 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105163 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128900 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112971 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138707 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130219 просмотра

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Во Львове женщина наехала на пьяного мужчину, который лежал на дороге

Во Львове женщина наехала на пьяного мужчину, который лежал на дороге

Киев  •  УНН

 • 7887 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Вчера, 9 мая, во Львове на улице Вернадского 25-летняя львовянка наехал на пьяного мужчину, который лежал на дороге во дворе дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Peugeot, 25-летняя львовянка совершил наезд на 43-летнего жителя Пустомытовского района, который лежал на проезжей части во дворе дома", - говорится в сообщении.

В результате наезда мужчина получил телесные повреждения и ушиб головы.

Мужчина был госпитализирован, медики диагностировали у него также "алкогольное опьянение".

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Оболонском районе города Киева грузовик наехал на велосипедиста.

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