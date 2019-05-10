Во Львове женщина наехала на пьяного мужчину, который лежал на дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Вчера, 9 мая, во Львове на улице Вернадского 25-летняя львовянка наехал на пьяного мужчину, который лежал на дороге во дворе дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Peugeot, 25-летняя львовянка совершил наезд на 43-летнего жителя Пустомытовского района, который лежал на проезжей части во дворе дома", - говорится в сообщении.
В результате наезда мужчина получил телесные повреждения и ушиб головы.
Мужчина был госпитализирован, медики диагностировали у него также "алкогольное опьянение".
Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Оболонском районе города Киева грузовик наехал на велосипедиста.