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У Львові жінка наїхала на п’яного чоловіка, який лежав на дорозі

У Львові жінка наїхала на п’яного чоловіка, який лежав на дорозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вчора, 9 травня, у Львові на вулиці Вернадського 25-річна львів’янка наїхала на п’яного чоловіка, який лежав на дорозі у дворі будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

“Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot, 25-річна львів’янка скоїла наїзд на 43-річного мешканця Пустомитівського району, котрий лежав на проїзній частині у дворі будинку”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та забійну рану голови.

Чоловіка було госпіталізовано, медики діагностували у нього також “алкогольне сп’яніння”.

Працівники поліції встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в Оболонському районі міста Києва вантажівка наїхала на велосипедиста.

Українські Національні Новини

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