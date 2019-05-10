У Львові жінка наїхала на п’яного чоловіка, який лежав на дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вчора, 9 травня, у Львові на вулиці Вернадського 25-річна львів’янка наїхала на п’яного чоловіка, який лежав на дорозі у дворі будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
“Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot, 25-річна львів’янка скоїла наїзд на 43-річного мешканця Пустомитівського району, котрий лежав на проїзній частині у дворі будинку”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та забійну рану голови.
Чоловіка було госпіталізовано, медики діагностували у нього також “алкогольне сп’яніння”.
Працівники поліції встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, в Оболонському районі міста Києва вантажівка наїхала на велосипедиста.