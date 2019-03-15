Во Львове завершили расследование дела российской пропагандистки
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Следователи Управления СБ Украины во Львовской области завершили досудебное расследование по делу российской пропагандистки Елены Бойко (Вищур), которую подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщили в СБУ во Львовской области, передает корреспондент УНН.
“Уголовное производство передано в областную прокуратуру для поддержания государственного обвинения в суде. Начиная с 2014 года, агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины. В августе 2015 года, выехав на временно оккупированных территориях, а впоследствии и в РФ, она в СМИ постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины”, — сообщили в СБУ.
Напомним, что 17 января сотрудники львовского СБУ задержали поклонницу “русского мира” после того, как ее выдворили с территории России.
Как сообщал УНН, отныне за полиграфию с РФ штрафовать будет Госкомтелерадио.