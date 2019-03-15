У Львові завершили розслідування справи російської пропагандистки
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Слідчі Управління СБ України у Львівській області завершили досудове розслідування у справі російської пропагандистки Олени Бойко (Віщур), яку підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це поінформували в СБУ у Львівській області, передає кореспондент УНН.
“Кримінальне провадження передано до обласної прокуратури для підтримання державного обвинувачення у суді. Починаючи з 2014 року, агітаторка розповсюджувала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру, пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання, публічно закликала до порушення територіальної цілісності України. У серпні 2015 року, виїхавши на тимчасово окуповані території, а згодом і до РФ, вона у ЗМІ постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України”, — повідомили в СБУ.
Нагадаємо, що 17 січня співробітники львівської СБУ затримали прихильницю “русского міра” після того, як її видворили з території Росії.
Як повідомляв УНН, відтепер за поліграфію з РФ штрафувати буде Держкомтелерадіо.