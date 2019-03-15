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У Львові завершили розслідування справи російської пропагандистки

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Слідчі Управління СБ України у Львівській області завершили досудове розслідування у справі російської пропагандистки Олени Бойко (Віщур), яку підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це поінформували в СБУ у Львівській області, передає кореспондент УНН.

У Львові завершили розслідування справи російської пропагандистки

“Кримінальне провадження передано до обласної прокуратури для підтримання державного обвинувачення у суді. Починаючи з 2014 року, агітаторка розповсюджувала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру, пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання, публічно закликала до порушення територіальної цілісності України. У серпні 2015 року, виїхавши на тимчасово окуповані території, а згодом і до РФ, вона у ЗМІ постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України”, — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що 17 січня співробітники львівської СБУ затримали прихильницю “русского міра” після того, як її видворили з території Росії.

Як повідомляв УНН, відтепер за поліграфію з РФ штрафувати буде Держкомтелерадіо.

Українські Національні Новини

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