Во Львове задержали банду, которая требовала от местного жителя 20 тыс. долларов

"Сотрудники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками экспериментального отдела детективов следственного управления ГУ Национальной полиции во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили группу злоумышленников, которые, применяя физическое насилие и угрозы, требовали у 41-летнего львовянина 20 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Так, в состав преступной группировки входили шестеро мужчин в возрасте 29-51 лет и 19-летняя девушка. Один из них является жителем Запорожской области, а остальные - Львовской.

Злоумышленников задержали 21 апреля во Львове во время того, как они получали часть средств в сумме 7 тыс. долларов. К проведению операции привлекли бойцов спецподразделения КОРД.

Пятерых задержали, им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Вскоре суд изберет задержанным меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, пограничники обнаружили граждан Украины, которые незаконно попали на территорию Чернобыльской зоны отчуждения.