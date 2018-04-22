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У Львові затримали банду, яка вимагала від місцевого жителя 20 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Співробітники управління карного розшуку спільно з працівниками експериментального відділу детективів слідчого управління ГУ НП у Львівській області викрили групу зловмисників, які вимагали у 41-річного львів’янина 20 тисяч доларів, застосовуючи фізичне насильство та погрози. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

У Львові затримали банду, яка вимагала від місцевого жителя 20 тис. доларів

"Співробітники управління карного розшуку спільно з працівниками експериментального відділу детективів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили групу зловмисників, котрі, застосовуючи фізичне насильство та погрози, вимагали у 41-річного львів’янина 20 тисяч доларів", – йдеться в повідомленні.

Так, до складу злочинного угрупування входили шестеро чоловіків віком 29-51 років і 19-річна дівчина. Один з них є мешканцем Запорізької області, а усі інші – Львівської.

Зловмисників затримали 21 квітня у Львові під час того, як вони отримували частину коштів у сумі 7 тисяч доларів. До проведення операції залучили бійців спецпідрозділу КОРД.

П’ятьох затримано і повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (розбій) та ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статей, – позбавлення волі терміном від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере затриманим запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, прикордонники виявили громадян України, які незаконно потрапили на територію Чорнобильської зони відчуження.

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