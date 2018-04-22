У Львові затримали банду, яка вимагала від місцевого жителя 20 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Співробітники управління карного розшуку спільно з працівниками експериментального відділу детективів слідчого управління ГУ НП у Львівській області викрили групу зловмисників, які вимагали у 41-річного львів’янина 20 тисяч доларів, застосовуючи фізичне насильство та погрози. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
"Співробітники управління карного розшуку спільно з працівниками експериментального відділу детективів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили групу зловмисників, котрі, застосовуючи фізичне насильство та погрози, вимагали у 41-річного львів’янина 20 тисяч доларів", – йдеться в повідомленні.
Так, до складу злочинного угрупування входили шестеро чоловіків віком 29-51 років і 19-річна дівчина. Один з них є мешканцем Запорізької області, а усі інші – Львівської.
Зловмисників затримали 21 квітня у Львові під час того, як вони отримували частину коштів у сумі 7 тисяч доларів. До проведення операції залучили бійців спецпідрозділу КОРД.
П’ятьох затримано і повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (розбій) та ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статей, – позбавлення волі терміном від семи до десяти років із конфіскацією майна.
Невдовзі суд обере затриманим запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
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