Во Львове зафиксировали первые нарушения при подсчете голосов на УИК

“Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали, что во Львове на УИК № 462046 и № 461938 члены комиссии заполняли протоколы о подсчете голосов избирателей карандашом... Члены участковой избирательной комиссии УИК № 462046 (город Львов) все вместе сортировали бюллетени. А члены участковой избирательной комиссии № 462153 (город Львов) после закрытия участка договорились о неформальном перерыве. Около 20:50 члены УИК продолжили работу”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.