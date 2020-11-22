У Львові зафіксували перші порушення під час підрахунку голосів на ДВК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Львові члени двох ДВК заповнили протоколи про підрахунок голосів виборців олівцем, ще на одній дільничній виборчій комісії члени ДВК сортували бюлетені усі разом. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували, що у місті Львові на ДВК № 462046 та 461938 члени комісії заповнювали протоколи про підрахунок голосів виборців олівцем... Члени дільничної виборчої комісії ДВК № 462046 (місто Львів) усі разом сортували бюлетені. А члени дільничної виборчої комісії № 462153 (місто Львів) після закриття дільниці домовилися про неформальну перерву. Близько 20:50 члени ДВК продовжили роботу”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу.