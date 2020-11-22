У Львові зафіксували перші порушення під час підрахунку голосів на ДВК

“Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували, що у місті Львові на ДВК № 462046 та 461938 члени комісії заповнювали протоколи про підрахунок голосів виборців олівцем... Члени дільничної виборчої комісії ДВК № 462046 (місто Львів) усі разом сортували бюлетені. А члени дільничної виборчої комісії № 462153 (місто Львів) після закриття дільниці домовилися про неформальну перерву. Близько 20:50 члени ДВК продовжили роботу”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу.