Во Львове зафиксированы случаи отравления в кафе и ресторане: госпитализированы 11 человек

Детали

По данным правоохранителей, 12 июня поступило сообщение о том, что в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» доставлено пять львовян - четырех взрослых и одного ребенка. По предварительным данным, госпитализированные граждане в разное время питались в одном из кафе, расположенном на проспекте Красной Калины во Львове. Состояние пациентов стабильное.

В тот же день в полицию поступило еще одно сообщение от медиков о госпитализации в профильную больницу шестерых жителей Львова – пять взрослых и одного ребенка, с предварительным диагнозом «бактериальная кишечная инфекция». Состояние пациентов стабильное. По данным правоохранителей, госпитализированные граждане употребляли пищу во время банкета в одном из львовских ресторанов.

Добавим

По этим фактам следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полицейские устанавливают обстоятельства событий, назначены экспертизы, проводятся досудебные расследования.

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