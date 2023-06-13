У Львові зафіксовано випадки отруєння у кафе та ресторані: госпіталізовано 11 людей

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За даними правоохоронців, 12 червня надійшло повідомлення про те, що до однієї з львівських лікарень з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» доставлено п’ятьох львів’ян - чотирьох дорослих та одну дитину. За попередніми даними, госпіталізовані громадяни в різний час харчувались в одному з кафе, розташованому на проспекті Червоної Калини у Львові. Стан пацієнтів стабільний.

Того ж дня у поліцію надійшло ще одне повідомлення від медиків про госпіталізацію у профільну лікарню шістьох мешканців Львова – п’ятьох дорослих та одну дитину, з попереднім діагнозом «бактеріальна кишкова інфекція». Стан пацієнтів стабільний. За даними правоохоронців, госпіталізовані громадяни вживали їжу під час банкету в одному з львівських ресторанів.

Додамо

За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання - штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Поліцейські встановлюють обставини подій, призначені експертизи, проводяться досудові розслідування.

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