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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Києві зафіксували 13 випадків харчового отруєння шаурмою

У Києві зафіксували 13 випадків харчового отруєння шаурмою

Київ • УНН

 • 313076 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві зафіксували захворювання на гостру кишкову інфекцію після вживання шаурми. У одного хворого підтверджено сальмонельоз. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Головного управління Держспоживслужби у Києві.

Цитата

“Зареєстровано 13 випадків харчового отруєння. Усім хворим встановлено діагноз гостра кишкова інфекція. У одного хворого лабораторно підтверджено діагноз сальмонельоз. Нагадуємо, напередодні, усі вони придбали шаурму у павільйоні за адресою проспект Бажана, 3 у Києві”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі, ятку з продажу шаурми зачинено. Заходи зі збору інформації продовжуються.

Нагадаємо 

Станом на 14 червня в Україні зареєстровано 26 звернень по медичну допомогу, пов’язаною з ураженням зміїною отрутою.

Українські Національні Новини

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