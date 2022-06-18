У Києві зафіксували 13 випадків харчового отруєння шаурмою

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“Зареєстровано 13 випадків харчового отруєння. Усім хворим встановлено діагноз гостра кишкова інфекція. У одного хворого лабораторно підтверджено діагноз сальмонельоз. Нагадуємо, напередодні, усі вони придбали шаурму у павільйоні за адресою проспект Бажана, 3 у Києві”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі, ятку з продажу шаурми зачинено. Заходи зі збору інформації продовжуються.

Нагадаємо

Станом на 14 червня в Україні зареєстровано 26 звернень по медичну допомогу, пов’язаною з ураженням зміїною отрутою.