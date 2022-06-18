В Киеве зафиксировали 13 случаев пищевого отравления шаурмой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве зафиксировали заболевание острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы. У одного больного подтвержден сальмонеллез. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.
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“Зарегистрировано 13 случаев пищевого отравления. Всем больным установлен диагноз острой кишечной инфекции. У одного больного лабораторно подтвержден диагноз сальмонеллез. Напоминаем, накануне все они приобрели шаурму в павильоне по адресу проспект Бажана, 3 в Киеве”, — говорится в сообщении.
Как указывается, в настоящее время, ларек из продажи шаурмы закрыт. Меры по сбору информации продолжаются.
Напомним
По состоянию на 14 июня в Украине зарегистрировано 26 обращений за медицинской помощью, связанной с поражением змеиным ядом.