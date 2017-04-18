Во Львове из окна выпал бизнесмен-иностранец

“Вчера около 17:00 на улице Панча в Шевченковском районе города 36-летний иностранец выпал из окна квартиры, которую он арендовал. Иностранец в прошлом году приехал во Львов по бизнесу. Он выпал с пятого этажа, где расположена квартира, которую он арендовал”, — говорится в сообщении.

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Причины трагедии сейчас устанавливаются.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины.

Напомним, во Львове погиб мужчина, упавший с восьмого этажа многоэтажки.

Так, в полицию 29 марта около 22:00 поступило телефонное сообщение о том, что с балкона на восьмом этаже в многоквартирном доме по улице Кавалеридзе выпал человек.