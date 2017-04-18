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У Львові з вікна випав бізнесмен-іноземець

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Львові молодий іноземець випав з вікна. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

“Вчора близько 17:00 на вулиці Панча у Шевченківському районі міста 36-річний, іноземець випав з вікна квартири, яку він орендував. Іноземець, минулого року приїхав до Львова через бізнесові справи. Він випав з п’ятого поверху, де розташована квартира, яку він орендував”, — йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Причини трагедії зараз встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України.

Нагадаємо, у Львові загинув чоловік, який впав з восьмого поверху багатоповерхівки.

Так, до поліції 29 березня близько 22:00 надійшло телефонне повідомлення про те, що з балкону на восьмому поверсі в багатоквартирному будинку по вулиці Кавалерідзе випав чоловік.

Українські Національні Новини

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