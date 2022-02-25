Во Львове вводят комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Во Львове вводят комендантский час. Передвижение граждан будет запрещено с 22:00 до 06:00. Об этом сообщает в своем Telegram сообщает Игорь Зинкевич, передает УНН.
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"Во Львовской области вводят комендантский час! Передвижение граждан будет ограничено с 22:00 до 06:00 утра. Для передвижения в ночное время вводят специальные попуска! Пропуска смогут получить работники военных администраций и объектов критической инфраструктуры! Перечень таких лиц формируют в ОГА и РГА", - сказано в сообщении.
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Национальная полиция Украины сообщила о ряде условий, которые нужно соблюдать во время комендантского часа.
Города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд.
Гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов во время комендантского часа.
В Правительственный квартал Киева круглосуточный доступ имеют только народные депутаты, министры, другие государственные деятели и работники СМИ, которые внесены в соответствующие списки. Полиция будет проверять документы этих лиц и проводить их осмотр.
Комендантский час-необходимая мера в условиях активной военной фазы агрессии Российской России против Украины. Внедряется для усиления правопорядка и безопасности людей. Призываем всех неукоснительно соблюдать действующие ограничения.
Вместе с тем напоминаем, что нужно быть готовыми к экстренной эвакуации в любой момент. В случае срабатывания сирены срочно перейти к местам укрытия", - говорится в сообщении.