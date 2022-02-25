У Львові вводять комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Львові вводять комендантську годину. Пересування громадян буде заборонено з 22:00 до 06:00. Про це повідомляє у своєму Telegram повідомляє Ігор Зінкевич, передає УНН.
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"На Львівщині вводять комендантську годину! Пересування громадян буде обмежено з 22:00 до 06:00 ранку. Для пересування в нічний час вводять спеціальні попуски! Пропуски зможуть отримати працівники військових адміністрацій та об'єктів критичної інфраструктури! Перелік таких осіб формують в ОДА та РДА", - сказано в повідомленні.
Додамо
Національна поліція України повідомила про низку умов, які потрібно дотримуватися під час комендантської години.
Міста, в яких встановлена комендантська година, закриті на в’їзд, але працюють на виїзд.
Громадянам заборонено перебувати на вулицях населених пунктів під час комендантської години.
В Урядовий квартал Києва цілодобовий доступ мають лише народні депутати, урядовці, інші державні діячі та працівники ЗМІ, які внесені до відповідних списків. Поліція перевірятиме документи цих осіб та проводитиме їх огляд.
Комендантська година - необхідний захід в умовах активної воєнної фази агресії Російської Росії проти України. Впроваджується задля посилення правопорядку та безпеки людей. Закликаємо усіх неухильно дотримуватися діючих обмежень.
Разом із тим нагадуємо, що потрібно бути готовими до екстреної евакуації в будь-який момент. В разі спрацювання сирени терміново перейти до місць укриття", - йдеться у повідомленні.