Во Львове произошло массовое исполнение Гимна Украины
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 марта. УНН. Львовяне возле Ратуши в центре города устроили массовое исполнение Гимна Украины. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Сегодняшняя акция приурочена ко Дню национального гимна Украины. В этом году Украина отмечает 153-ю годовщину со дня первого публичного исполнения Государственного Гимна и 203-летие со дня рождения автора музыки Гимна Украины Михаила Вербицкого.
По этому случаю на площади Рынок все желающие совместно исполнили Государственный Гимн Украины. Всего на площади Гимн исполняли военные, оркестр, общественные организации и обычные львовяне.
Всего участие в мероприятии приняли около двух тысяч человек.
Напомним, Президент П.Порошенко анонсировал указ о десятилетней программе укрепления статуса украинского языка.